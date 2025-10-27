À¥¸ÍÄ«¹á¡¡½©¤é¤·¤¤¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¡È¥¦¥¤¥ó¥¯¼«»£¤êS¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖåºÎï¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤È¹Ô¤±¤¿¡¼¡¼¡¼¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤Ç¡¡Á´ÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿§Ì£¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò½©Åß¤é¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ËÀ÷¤á¤¿¡È¥¦¥¤¥ó¥¯¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡àÅ·»È¤ÎÎØá¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¡ª¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î»þ¤ËÈ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÅ·»È¤ÎÎØ¡×¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£