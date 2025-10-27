今夏に長く在籍したバイエルンを離れ、MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスへと移籍した元ドイツ代表FWトーマス・ミュラー。バンクーバーでは早くもキャプテンマークを任されているが、ここまでの滑り出しは上々だ。



9月のフィラデルフィア・ユニオン戦ではハットトリックも記録するなど、MLSレギュラーシーズンでは7試合をこなして7ゴール3アシストと大活躍。チームは優勝決定プレイオフとなるMLSカップへの参戦を決め、27日に行われたFCダラス戦1stレグでもミュラーはPKから得点を記録し、チームも3-0の快勝を収めた。





バンクーバー加入からもう1つ変わったのが、『髭スタイル』だ。最近のミュラーは髭を伸ばしていて、ルックスが少々変わってきている。独『Bild』によると、ミュラーは髭について次のように語っている。「髭を伸ばすアイディアは、9月にドイツへ帰国した際に思いついたんだ。たまたま髭を剃ることが出来ていなかったんだけど、チームメイトの1人に『髭が似合うね』と言ってもらってね。今のチームにはカナダ風に髭を伸ばしている選手もいるから、『自分も試してみよう』と思ったんだ。今のところ良い感じに仕上がっていると思うね。今ではチームメイトからバンクーバーにある理髪店を教えてもらって、そこで髭を整えてもらっている。新しくて楽しい体験だよ」ミュラーも36歳を迎え、渋い髭スタイルも悪くないかもしれない。同メディアはミュラー加入からチームの人気も上昇していると伝えていて、これまでの1試合平気観客数2万人だったところが2万6000人まで増えているとか。ミュラーもここまで期待に応えていて、初のMLS挑戦は非常に順調なものとなっている。