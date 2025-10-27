アメリカ・MLSではリーグ王者を決めるプレイオフのMLSカップがスタート。中でも注目はリオネル・メッシを中心に据えるインテル・マイアミで、昨年はイースタン・カンファレンス首位でプレイオフに参戦しながらもアトランタ・ユナイテッドに敗れてカンファレンス準決勝に進むことが出来なかった。



今年はリーグ3位からのプレイオフ参戦だが、25日にはファーストラウンド1stレグでナッシュビルを3-1で撃破。メッシが2ゴールを挙げる活躍で、幸先の良いスタートだ。





『ESPN』によると、チームのDFノア・アレンは優勝できなければ失敗だと語っている。「優勝できなければ失敗だね。僕たちは大きな期待を抱いている。チーム内では良好な関係を築けていると思うし、ボールを保持している時のサッカーが上手くいっている。ポゼッションも高く安定していて、リーグ最高のチームだと自信を持つべきだ。切迫感とかではないけど、モチベーションは高い」アルゼンチン代表ではメッシとチームメイトであり、今夏にインテル・マイアミに加入したMFロドリゴ・デ・パウルもチームに自信を抱いている。「プレイオフにとても興奮している。史上最高の選手がいるしね。しかしフットボールとは必ずしも最高の選手がいるチームが勝つというわけではない。運に左右される確率を抑え、プレイオフを自分たちの思い通りに進められるよう全力を尽くさないと」メッシ、デ・パウル、FWルイス・スアレス、今年限りでの引退を表明しているMFセルヒオ・ブスケッツ、DFジョルディ・アルバと、タレントは豊富に揃っている。リーグNo.1の攻撃力で押し切りたいところだが、今年こそマイアミは頂点に届くか。