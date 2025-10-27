【東京国際映画祭】齊藤京子、オフショル純白ドレスまといエレガントに レッドカーペットで存在感放つ
元日向坂46で俳優の齊藤京子が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】美しい…真っ白な肩出しドレスで登場した齊藤京子
ガラ・セレクション部門に出品された映画『恋愛裁判』に出演する齊藤は、大胆に肩を見せた純白のドレスをまとって登場し、エレガンスと洗練さを兼ね備えたスタイルを披露した。
本作は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が、“恋愛禁止ルール”を破ったことで裁判にかけられるという衝撃の物語。アイドルという存在が放つ華やかな輝きの裏側で、人間としての本能や感情を抑え込まねばならない矛盾、そして「個人として生きる」ことへの葛藤を描く。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
