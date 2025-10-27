¡Úµð¿Í¡Ûºû¸¶Áà´õ¤ÈÀÐÅÄ½¼ºã¤¬¼«Í³·ÀÌó¡¡ºû¸¶¤Ï£´·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê
¡¡µð¿Í¤Ï£²£·Æü¤Ëºû¸¶Áà´õ³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡¢ÀÐÅÄ½¼ºãÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤Î£²Áª¼ê¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î°éÀ®£´°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºû¸¶¤Ï¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Î£´·î£±£´Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢´Ý¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¤Ç°ì·³¤Ë¾º³Ê¡££´·î£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Íâ£±£·Æü¤Ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î¸å¤Ï£±£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£²£°ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£±³ä¤È»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï£²£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇËÌÀ±ÂçÉÕ¹â¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Õ¤«¤é¸Î¾ã¤ËÇº¤ß¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï£¸·î¤Î»°·³Àï¡£Æó·³Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£