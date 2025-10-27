芳根京子＆キンプリ高橋海人、揃ってレッドカーペット登場【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「君の顔では泣けない」（11月14日公開）で主演を務める女優の芳根京子と共演するKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】芳根京子＆キンプリ高橋海人、揃ってレッドカーペット登場
ハイネックのホワイトドレスを上品に着こなして登場した芳根。ネイビーのスーツとゴールドのアクセサリーを組み合わせた高橋とともに手を振りながらレッドカーペットを歩いた。
ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう──数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。お互いの人生を生きることの違和感から起こる様々なエピソードに、15年も入れ替わったままという独自の設定が加わり、自らの人生と重ねて愛さずにはいられない一作が誕生した。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆芳根京子＆高橋海人、レッドカーペット登場
ハイネックのホワイトドレスを上品に着こなして登場した芳根。ネイビーのスーツとゴールドのアクセサリーを組み合わせた高橋とともに手を振りながらレッドカーペットを歩いた。
◆芳根京子主演「君の顔では泣けない」
ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう──数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。お互いの人生を生きることの違和感から起こる様々なエピソードに、15年も入れ替わったままという独自の設定が加わり、自らの人生と重ねて愛さずにはいられない一作が誕生した。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】