中条あやみ、ノースリーブドレス姿にファンうっとり「気品がすごい」「美しいシルエット」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】女優でモデルの中条あやみが10月26日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿のオフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「気品がすごい」「美しいシルエット」28歳女優のノースリドレス姿
中条は「素敵なドレス＆メイクだと回っちゃうよね〜」とつづり、黒いノースリーブドレス姿でカメラに笑顔を向けている写真やクルクルと回っている動画を投稿。シックなドレスにシンプルなアクセサリーで上品なスタイリングを披露している。また「ストロベリームーンはもうみてくれたかな？」「雨の日がつづいてるから、そんな時は映画館に行こっ」と続けて、現在公開中で自身も出演する映画「ストロベリームーン」についても言及している。
この投稿には「美しすぎて見惚れる」「気品がすごい」「まるで映画のワンシーン」「シルエットが美しい」「女神のよう」といったコメントが寄せられている。
「令和イチ泣ける」と話題の芥川なお氏による純愛小説を原作に「余命10年」「いま、会いにゆきます」などを手掛けた脚本家・岡田惠和氏と「美しい彼」シリーズの酒井麻衣監督がタッグを組み実写化。主人公は病弱で家の中でしか過ごせなかった桜井萌（當真あみ）。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向（齋藤潤）に突然告白。恋人同士となった2人は、少しずつ心の距離を縮めていく。中条は、日向の幼なじみで萌の親友・高遠麗役の13年後を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「気品がすごい」「美しいシルエット」28歳女優のノースリドレス姿
◆中条あやみ、ノースリーブドレス姿を披露
中条は「素敵なドレス＆メイクだと回っちゃうよね〜」とつづり、黒いノースリーブドレス姿でカメラに笑顔を向けている写真やクルクルと回っている動画を投稿。シックなドレスにシンプルなアクセサリーで上品なスタイリングを披露している。また「ストロベリームーンはもうみてくれたかな？」「雨の日がつづいてるから、そんな時は映画館に行こっ」と続けて、現在公開中で自身も出演する映画「ストロベリームーン」についても言及している。
◆映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」
「令和イチ泣ける」と話題の芥川なお氏による純愛小説を原作に「余命10年」「いま、会いにゆきます」などを手掛けた脚本家・岡田惠和氏と「美しい彼」シリーズの酒井麻衣監督がタッグを組み実写化。主人公は病弱で家の中でしか過ごせなかった桜井萌（當真あみ）。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向（齋藤潤）に突然告白。恋人同士となった2人は、少しずつ心の距離を縮めていく。中条は、日向の幼なじみで萌の親友・高遠麗役の13年後を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】