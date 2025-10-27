柴咲コウ＆川口春奈、ドレスアップ姿で美の競演 レッドカーペット登場【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）にて主演を務める俳優の柴咲コウと共演する川口春奈が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】柴咲コウ＆川口春奈、ドレスアップ姿で揃ってレッドカーペット登場
柴咲はブラックのスパンコールが輝くノースリーブドレスにネクタイを締め、クールなスタイリングを披露。川口もオーバーなジャケットを着こなしたモードなテイストをまとい、圧巻の美しさを放っていた。
芸能事務所と週刊誌による、スキャンダルを巡る禁断の攻防戦を描く同作。芸能事務所社長・井岡咲（柴咲）の元に飛び込んできたのは、所属俳優・藤原玖生（浅香航大）のスキャンダルが掲載されるという週刊誌からの告知であった。記事が出るまで、あと72時間。スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。
柴咲が演じるのは、大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた、芸能事務所“Rafale”の代表・井岡。川口は、週刊文潮の記者・平田奏を担当する。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
◆柴咲コウ＆川口春奈、レッドカーペット登場
◆柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」
◆「第38回東京国際映画祭」
