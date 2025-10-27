³ðÈþ¹á¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡¡¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
³ð¶³»Ò¤µ¤ó¤È³ðÈþ¹á¤µ¤ó¤Î³ð»ÐËå¡Ê¤«¤Î¤¦¤·¤Þ¤¤¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2025Ç¯10·î25Æü¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÎß¤Î²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥×¥ì¥·¥ã¥¹¤Ê ¿´¤ÎÌþ¤·¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¼¸¹¤Î¸à¡×Îß¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎß¤Î²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¥¢¥Ë¥á¤â5²ó°Ê¾å´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Îß¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÇò¤¤ÃåÊª¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£´é¤Î¥á¥¤¥¯¤âÌÜ¸µ¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤«¤é½Ð¤ëÃØéá¤Î»å¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÈëÅª¤Ç¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª´é¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£