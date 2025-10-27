ゴールデンヘッドプラス、フィギュア「ハイスクールD×D HERO リアス・グレモリー レースクィーンver.」を10月から12月に発売延期
【1/3.5スケールフィギュア ハイスクールD×D HERO リアス・グレモリー レースクィーンver.】 10月→12月 発売予定 価格 通常版：34,980円 あみあみ限定版：35,530円
サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「1/3.5スケールフィギュア ハイスクールD×D HERO リアス・グレモリー レースクィーンver.」を10月から12月に発売延期することを発表した。
本製品は、アニメ「ハイスクールD×D HERO」よりレースクィーン衣装の「リアス・グレモリー」を、1/3.5スケールでフィギュア化したもの。
今回同社公式サイトにて本製品の発売が12月に延期することを発表。延期の理由については、諸般の事情としており、延期について同社は「楽しみにお待ち頂いているお客様にはご迷惑をおかけいたします事、お詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。」とコメントしている。
あみあみ限定版特典「妖艶顔」フェイスパーツ
【発売延期のお詫び】- ゴールデンヘッドプラス (@GOLDENHEAD_JP) October 27, 2025
平素よりご愛顧賜り誠にありがとうございます。
10月発売予定の「ハイスクールD×D HERO リアス・グレモリー レースクィーンver.」につきまして
発売を延期させていただくこととなりました。
誠に申し訳ございません。
詳しくはHPをご確認くださいませ。https://t.co/t1vVkfTWcj
(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会