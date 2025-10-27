ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

クラシカルな風合いと機能性。街でもアウトドアでも活躍する一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのジャケットは、外出時の急な悪天候にも対応するはっ水加工を施した一着。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用し、裏地には肌離れのよいポリエステルメッシュを採用。汗による張りつきを抑え、快適な着心地を保つ。

→【アイテム詳細を見る】

3


裾は両脇のアジャスターで簡単に調節でき、フロントフラップはドットボタン仕様。

→【アイテム詳細を見る】

4


肩部分にはザノースフェイスの定番である切り替えデザインを取り入れ、機能性とスタイルを両立しているアイテムだ。