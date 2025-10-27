急な雨も、汗も気にせず。快適さを備えた定番ウインドブレーカー【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
クラシカルな風合いと機能性。街でもアウトドアでも活躍する一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、外出時の急な悪天候にも対応するはっ水加工を施した一着。
表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用し、裏地には肌離れのよいポリエステルメッシュを採用。汗による張りつきを抑え、快適な着心地を保つ。
裾は両脇のアジャスターで簡単に調節でき、フロントフラップはドットボタン仕様。
肩部分にはザノースフェイスの定番である切り替えデザインを取り入れ、機能性とスタイルを両立しているアイテムだ。
