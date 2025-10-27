Image: Melt Interface

小型キーボード派のみなさま、真っしぐらじゃなかろうか。

2009年に登場して以来、一部のユーザーから熱狂的に指示されているマウスがApple（アップル）のMagic Mouse。マルチタッチパネルの甲羅を背負っており、直感的なジェスチャー操作が可能です。

現在は3世代目ですが、単三電池が内蔵バッテリーになる、充電端子がUSB Type-Cになるといった部分的なアップデートのみ。このまま大幅な進化はないのかな、と思っていたら、日本のDiver-Xが新ブランドMelt Interfaceにて、Magic Mouseと似た操作感を得られるであろう「Melt Mouse」を発表しました。

アルミ削り出しのフレームに曲面強化ガラスを合わせ、触覚フィードバックをもったセンサーを配置。クリックやホイール操作時の感触を振動で伝えてくれます。サイドボタンは物理式みたいなんですけどね。

モードを切り替えることで、トラックパッド/テンキー＆ショートカットデバイスとして使えるのも特徴です。PhotoShopや動画編集アプリ、3D CGモデリングアプリなどでも活躍してくれそうじゃないですか。

アプリごとにキーマップやハプティクスの強さを変更できるのもいいところ。通常価格は4万2000円で高級マウスか違いなしのプライスですが、コイツで日々の作業がどれだけ短縮化できるのかが見えてきたら、欲しい気持ちを押さえられないクリエイターが増えちゃいそう。

