MagicMouseの進化系ボタンレスマウス、日本メーカーから登場します
小型キーボード派のみなさま、真っしぐらじゃなかろうか。
2009年に登場して以来、一部のユーザーから熱狂的に指示されているマウスがApple（アップル）のMagic Mouse。マルチタッチパネルの甲羅を背負っており、直感的なジェスチャー操作が可能です。
現在は3世代目ですが、単三電池が内蔵バッテリーになる、充電端子がUSB Type-Cになるといった部分的なアップデートのみ。このまま大幅な進化はないのかな、と思っていたら、日本のDiver-Xが新ブランドMelt Interfaceにて、Magic Mouseと似た操作感を得られるであろう「Melt Mouse」を発表しました。
アルミ削り出しのフレームに曲面強化ガラスを合わせ、触覚フィードバックをもったセンサーを配置。クリックやホイール操作時の感触を振動で伝えてくれます。サイドボタンは物理式みたいなんですけどね。
モードを切り替えることで、トラックパッド/テンキー＆ショートカットデバイスとして使えるのも特徴です。PhotoShopや動画編集アプリ、3D CGモデリングアプリなどでも活躍してくれそうじゃないですか。
アプリごとにキーマップやハプティクスの強さを変更できるのもいいところ。通常価格は4万2000円で高級マウスか違いなしのプライスですが、コイツで日々の作業がどれだけ短縮化できるのかが見えてきたら、欲しい気持ちを押さえられないクリエイターが増えちゃいそう。
