ドジャースのロバーツ監督が日本時間28日から始まる3連戦を前に、リリーフ陣の運用について語りました。

ワールドシリーズの2連戦を終えたドジャース。移動日を挟んでの3連戦は、より中継ぎの運用に注意が必要となりますが、ロバーツ監督は投手の状態を確認するためにコミュニケーションを重視していると言及します。「選手の発言を常に信じるわけではありませんが、選手たちの状態を把握しているつもり。3連戦に臨む際、彼らの潜在的な限界は把握しています。出場可能かどうか、そして実力が発揮できるかは重要。だから会話を通じて判断します」と語りました。さらに「選手のプレー内容、コーチ陣との話し合いが最も重要。最終的には、選手やコーチ、入手した情報すべてを総合的に判断し、彼らを起用するのが合理的かどうかを賭けに出る必要があります」と、その思いを明かしました。

この会見では、リリーフとしての登板が続いている佐々木朗希投手と、クレイトン・カーショー投手についても質問が。

まず佐々木投手の起用については「おそらく終盤での起用が多くなるでしょう。シリーズ全体を通してその方針に固執するとは言いませんが、現時点では終盤での起用を想定しています」とクローザーとしての起用を示唆。

今季限りでの引退となる中、終盤にはリリーバーとしてチームを支えているカーショー投手については「常に『チームのためにできることは何でもしたい』と言い続けており、その言葉通り行動している。シーズン終盤の様々な状況や展開は彼にとって大きな負担だったが、しっかりと処理した。ブルペンの選手たちにとって大きな戦力になっていると思うし、ジョシュ・バード（投手コーチ）もクレイトンとのやり取りや会話が非常にプラスになっているそうだ」とコメント。この3連戦が本拠地での最後の試合となりますが「状況が許せば、ぜひ彼を起用したい」と語りながら、「しかし何よりも、その試合でチームが勝利するために最善と判断する決断を下す。彼がその一員となれるなら、素晴らしいことだ」と言葉を続けました。