韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）の最年少メンバー・セフンが９月２０日に韓国軍を除隊し、ようやく軍白期（メンバーの誰かが軍に入隊している状態で、全員がそろって活動できない期間のこと）が終了。そして１２月にファンミーティング開催を発表し、グループ再始動を知らせたが、チェン、ベクヒョン、シウミンは参加メンバーに入っていないことが判明した。

ＥＸＯは２７日、ファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で、１２月１３日と１４日に韓国・仁川（インチョン）のＩＮＳＰＩＲＥ ＡＲＥＮＡでファンミーティング「ＥＸＯ’ｖｅｒｓｅ」を開催すると発表。参加メンバーは、スホ、レイ、チャニョル、Ｄ．Ｏ．、カイ、セフンの６人を予定していると伝えた。

また現地メディアの聯合ニュースなどによると、２０２６年初旬に８枚目のフルアルバムをリリースするという。ＥＸＯの音楽活動は、２３年に発売した７ｔｈフルアルバム「ＥＸＩＳＴ」以来、約２年ぶりとなる。

これに先立ち９月、ＥＸＯは１２月の活動再開をＳＮＳで予告。当時もファンからは、９人そろった姿が見られるのかという不安の声が相次いでいた。

チェン、ベクヒョン、シウミンは２３年に、ＳＭエンターテインメントに対して専属契約解除を発表。グループ活動は変わらずＳＭがマネジメントをするとしていたが、その後、金銭問題やタンパリング（交渉資格のない人物に対して、所属チームの合意なしに他チームが接触し、不法に交渉を行うこと）疑惑などが浮上し、ＳＭが３人に対して契約履行請求訴訟を提起、３人もＳＭ役員を告訴したことがメディアで報じられた。

法廷争いの結果が不透明な中、９人そろったＥＸＯの“完全体”が再び見られる日がいつになるのか、音楽ファンの関心を集めている。