週明け２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４６．６３ポイント（１．１８％）高の３９９６．９５ポイントと３日続伸した。約１０年３カ月ぶりの高値水準を回復している。

米中貿易協議の進展が投資家心理を上向かせる流れ。ベッセント米財務長官と中国の何立峰・副総理は２５〜２６日に閣僚級の貿易協議をマレーシアで開き、トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の直接会談に向けた「枠組み」をまとめた。報道によると、米国の中国製品に対する１００％関税は撤回され、中国のレアアース（希土類）輸出規制厳格化は先送りされる。３０日にＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせて開催される米中首脳会談で正式決定される見通しだ。中国製造業の業績成長もプラス。国家統計局は２７日、９月の工業企業利益が前年同月比２１．６％増と２カ月連続で大幅に増加し、２０２３年１１月以来の伸びとなったと報告した。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）や銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）などが１０．０％（ストップ）高、携帯端末ＯＤＭ（開発・製造受託サービス）の聞泰科技（６００７４５／ＳＨ）が８．６％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が８．２％高で取引を終えた。

発電株も高い。上海電力（６０００２１／ＳＨ）が６．４％、中国核能電力（６０１９８５／ＳＨ）が４．２％、国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が３．９％、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が２．６％ずつ上昇した。

資源・素材株も物色される。セメントの華新水泥（６００８０１／ＳＨ）が７．９％高、非鉄の江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が６．２％高、レアアースの中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が４．１％高、石炭の中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が３．６％高、産金の紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．２％高、鉄鋼の宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が１．８％高、化学品の万華化学集団（６００３０９／ＳＨ）が１．７％高、原油の中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が１．５％高で引けた。インフラ関連株、海運株、金融株、医薬株、自動車株なども買われている。

半面、不動産株はさえない。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が４．９％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が１．７％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．２％、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が０．９％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が０．６％ずつ下落した。食品・酒造株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７９ポイント（０．３０％）高の２６１．８８ポイント、深センＢ株指数が６．３４ポイント（０．４７％）安の１３３３．２７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）