広島からドラフト３位指名を受けた勝田成（なる）内野手（２２）＝近大＝が２７日、東大阪市内の同大学で新井貴浩監督（４８）、鞘師スカウトから指名あいさつを受けた。

勝田は指揮官直々の来訪に「本当にびっくりしました。来ていただいたので自分で覚悟を決めて頑張りたいなと思います」と誓いを新たにした。

シャープなスイングに加え、広い守備範囲と俊足が魅力のプレーヤー。春先に勝田が出場したリーグ戦プレーを生で視察していた新井監督は「ガッツがあるし、自分が何をしないといけないか、状況判断ができて視野の広い賢い選手。あとは献身性。チームが勝つということで自分が犠牲になってでも、という献身性も素晴らしい。ウチにはいないタイプ」と絶賛の言葉を並べた。

高い期待を寄せられた即戦力ルーキーは「１年目からカープの戦力になれるように頑張りたいなと思います」と闘志を燃やした。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪市出身。１６３センチ、７１キロ。右投げ左打ち。内野手。小学１年で野球を始め、６年時には阪神タイガースジュニア入り。大淀ボーイズを経て関大北陽へ。近大では１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒１、遠投１１５メートル。大学通算８３試合で打率・３４４、２本塁打、４１打点。