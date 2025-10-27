Ãæ¹ñ¡¢ºÇ¿·³«È¯¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò½¸ÃæÅ¸¼¨
Âè3²óÃæ¹ñ¹Ò¶õ±¿Í¢¶¨²ñ¹Ò¶õÂç²ñ¤¬10·î26Æü¡¢ËÌµþ¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¹©¶ÈÀ¸»º¤äÇÀ¶ÈÀ¸»º¡¢¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤ËÍøÊØÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌó80%¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç²áµîºÇÂç¤Î600¥¥í¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ò»ý¤Ä½ãÅÅÆ°¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎµðÂç¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤ä¾ÃËÉ¤Î½ä²ó¸¡ºººî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤¬Âç¤¤¤Í¥°ÌÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¹â¸¶¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤äÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£Âç²ñ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¡¢¹â¸¶¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¡¢°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¡¢°Û¤Ê¤ëµ¤¸õ¤Î²¼¤Ç¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤ËÊØÍø¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë