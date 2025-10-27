¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¾ÅÆî¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÊ¡²¬³°¹ñ¿ÍFW¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡J1¾ÅÆî¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡¢J2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ßÎÞ¤°¤à¾ÅÆî¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ÆÎå¤Þ¤¹Ê¡²¬¤ÎFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Î»Ñ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÇÄÌ»»6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ÅÆî¡£2013¡Á14Ç¯¤È21¡Á22Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£J1¤«¤é¤Î¹ß³Ê¤â13Ç¯¤Î¾ÅÆî¡¢16Ç¯¤ÎÊ¡²¬¤Ç·Ð¸³¡£¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¾ÅÆî¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤·¡¢°ì»þ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6·î°Ê¹ß¡¢FWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤äDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢DFÈªÂç²í¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤Î¼çÎÏ¤¬³¤³°¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀµGK¤Î¾åÊ¡¸µÄ¾¿Í¤â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÇÎ¥Ã¦¡£5·î11Æü°ÊÍè19»î¹ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»»þ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¾ÅÆî¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤äÀÐ°æµ×·Ñ¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢ÀäË¾¤ÎÉ½¾ð¤ÇÎÞ¤°¤à¾ÅÆî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öµã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤ò¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë°Ö¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£¸ÅÁã¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¡¾ÅÆî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Å«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤´ü´Ö¤Î¶ì¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£ËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥óÁª¼ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬ÂÀ¤Ï¤É¤¦¤«¼Õ¤é¤º¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö¾ÅÆî¤Ï¤¤¤Ä¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â½ªÈ×¤ËÆæ¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤«¤«¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡¡Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤Æ¤Æ¤Ä¤é¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇJ2¹ß³Ê¤ò4ÅÙ·Ð¸³¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×Ä¾¸å¤Î¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¾®Èª¤äÆàÎÉ¤ä¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬°Ö¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÅÆî¤ÏÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢Ê¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«½¬¤¦¤Ù¤¥¯¥é¥Ö¡£ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤è¤Ê¡×¡Ö²æ¡¹¤¬J1»ÄÎ±½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾ÅÆî¤ÎÁª¼êÃ£¡¢¥µ¥Ý¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2027¡Ý28¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¾ÅÆî¥µ¥Ý¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£