¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×24Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢²¦¼ÔàÁÇÈ©¤ËÃåÊø¤·¥Ë¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹âµé¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÍè·î¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë24ºÐ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é»¨»ï»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡¡Íè·î¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï²ÖºéÉö¹á¡£
¡¡¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç´Ý¸«¤¨¤Î¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÀöÌÌÂæ¤ÎÁ°¤ÇÊÒÈ©¤¢¤é¤ï¤ÊÁÇÈ©¤Ë¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÀµ¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÈ±·¿¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹âµé¤ËÁÇÅ¨¤Ê BODY ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Öºé¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î´ë²è¡ÖDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡Ù!!¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥ë¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£