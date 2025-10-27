巨大で精巧な砂の彫刻が並ぶ「あしや砂像展」が11月9日まで、福岡県芦屋町の芦屋海浜公園内特設会場で開かれている。今年は「恐竜」がテーマ。人気イベントの見どころや楽しみ方を紹介する。（座親伸吾）

国内外の砂像作家たちが制作したのは11基。太陽の光で彫刻に陰影ができると立体感が増し、中には化石のようにリアルな作品もある。肉食恐竜ティラノサウルスを題材にした作品は、トリケラトプスを打ち倒す荒々しさが印象的だ。表皮の質感や足元の草葉まで、近寄って見ると細かな表現がより伝わる。

イグアノドンの母親が卵のふ化を見守る作品はアニメ調で愛らしい。同行者とお気に入り作品を選ぶ楽しみもありそうだ。

会場の交流ゾーンでは、地元の中高生らの作品も展示。作品は毎夜ライトアップされ、土日にはこども縁日やステージイベントなどがあり、親子連れで楽しめる。入場は大人700円、小中学生400円、未就学児無料。

■砂像の作り方は？

砂と水だけを材料に作られる砂像は高さ6メートル、幅も数メートルに及ぶ。その制作工程とは−。

芦屋町によると、まず型枠の中に砂と水を入れ、押し固めたブロックに下絵を描くことから始まる。作家たちはペインティングナイフやこてなどを使って、上部から下部へ彫り進めていく。

作品は大きいが、作業は細かい。途中で手を止めては遠くから全体のバランスを確認し、再び作業に戻ることを繰り返す。1人で1基を制作するのに、およそ20日間かかるという。

作品の素材となる砂は近くの芦屋海岸から採取しており、整地作業には航空自衛隊芦屋基地が協力している。芦屋の砂浜は貴重な観光資源。ごみが混ざれば作品はできず、「美しい砂浜、海の環境保護に目を向けてもらう」（関係者）ための展示でもある。