新東名下り線 車両火災で島田金谷IC～森掛川ICが通行止め（10月27日午後3時55分現在）

2025年10月27日 16時20分

SBS NEWS

日本道路交通情報センターによりますと、新東名高速道路下り線 は、車両火災のため、島田金谷IC～森掛川ICが通行止めとなっています。

（10月27日午後3時55分現在）