女優の小西真奈美が27日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告し、念願だった養蜂場を訪れたことを明かした。

「またひとつ、無事に年齢を重ねることが出来ました」と誕生日を迎えたことを報告。「そしてこのタイミングで、ハニーセラピーを学び、実践し始めてからずっと念願だった、“実際に養蜂場に足を運んでみたい”という思いが叶って行ってきました！」と念願だった養蜂場を訪問したことを明かした。

「しかも安心安全な素晴らしい蜂蜜を生産してくださっているオーストラリアの養蜂場に」とオーストラリアの養蜂場での完全防備の写真を披露。「今、めちゃくちゃ素敵な新しいプロジェクトが始動しています。このことが、皆さんの美容や健康のお役に立てればと思いながら動き続けていきますので、詳しくお伝え出来る日を楽しみにしていてくださると嬉しいです」と続けた。

「30代の頃は白髪やシミに悩まされ、40代最初の頃は、健康や美容のことは少しずつ諦めて生きていかなきゃいけないんだろうな…。と思っていました」と回想。「今ではおかげさまで白髪はなくなり、シミもよく見ればもちろんありますが目立ったものはなくなり、身体の内側からのケアを続けるという小さな習慣の積み重ねの大切さを実感しています」と変化に言及し、「あんなに肌荒れやダイエット、不調に悩み、苦しんでいたことも、同じように悩んでいる方の助けになることを知り、今ではすべてが“大切な経験”となりました」とつづった。