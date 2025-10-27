ブルージェイズが第4戦で控える大谷翔平選手の投球に警戒しています。

ワールドシリーズは1勝1敗で日本時間28日にドジャースの本拠地で第3戦が行われます。

前日会見に出席したブルージェイズのアンドレス・ヒメネス選手は第3戦先発のタイラー・グラスノー投手について「速球に備えるよう心がけています。彼はトップクラスの速球を持っています。本当に優れた投手です。ただ、その速球に備え、タイミングを合わせられるよう準備するだけです」とコメント。

その翌日の第4戦で控える大谷選手への課題について聞かれると「たくさんあります」とあきれ笑い。「本当に多くの課題です。つまり、彼は今や100マイル(約160キロ)を投げ、エリート級のスライダーと非常に優れたスプリットを武器にしている。もちろん、今は明日のグラスノー戦に向けた準備に集中している。でもね、火曜日になると思うけど、火曜日に何が待ち受けているか見てみよう。そうすればその時点で大谷選手に集中できる」と話しました。残り3戦先に勝利した方が世界一の座をつかみます。