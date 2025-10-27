一番くじに仮面ライダーゼッツ&ガヴが登場! - E賞には闇菓子も登場
バンダイは、「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」を11月22日より順次発売する。価格は1回850円。オンライン販売は11月26日17:00より販売開始予定。
11月22日より順次発売予定「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」(1回850円)
○A賞 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト MASTERLISE
『仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト』が『MASTERLISE』に堂々登場。造形・彩色にこだわった一品。
○B賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト
『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト』が登場。細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。
○C賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーガヴ オーバーモード
『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーガヴ オーバーモード』が登場。細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。
○D賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーガヴ マスターモード
『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーガヴ マスターモード』が登場細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。
○E賞 闇菓子 MASTERELIVE COLLECTION
『闇菓子 MASTERELIVE COLLECTION』は、一番くじ仮面ライダーシリーズ初の『MASTERELIVE COLLECTION』シリーズ。
○F賞 アクリルスタンド
F賞には『アクリルスタンド』をラインナップ。ゴチゾウとカプセムがデザインされた、全10種。選択不可。
○G賞 クリアポスターセット
G賞には『クリアポスターセット』をラインナップ。仮面ライダーガヴと仮面ライダーゼッツのカッコいい美麗イラストが楽しめるポスターだ。全8種で選択可能。
○H賞 ラバーコレクション
H賞には『ラバーコレクション』をラインナップ。全10で選択可能。
○ラストワン賞 仮面ライダーガヴ マスターモード MASTERLISE
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『仮面ライダーガヴ マスターモード』が『MASTERLISE』。造形・彩色にこだわった一品だ。
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
