プロボクシングの八王子中屋ジムは、３０日午後７時から同ジムのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者・佐々木尽（２４）と、東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王者ワチュク・ナァツ（２８）＝ともに八王子中屋＝のスパーリングを生配信すると発表した。当初は２７日午後７時から配信予定だったが「諸事情により日程を変更させていただくこととなりました」と説明した。

１時間の配信では、２ラウンドのスパーリングに加え、視聴者からの質問コーナーやプレゼント企画も実施される。

佐々木は６月１９日、ＷＢＯ世界ウエルター級王者ブライアン・ノーマン（米国）に挑戦し、５回ＫＯ負け。日本人初の同級世界王者を目指して、９月に練習を再開した。今月２１日には、東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋同級タイトルマッチ後のリングに上がり、初防衛に成功した王者・田中空（大橋）に対戦を直訴した。

ナァツは１１月２７日に後楽園ホールで元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１５位の緑川創（つくる、ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ）との初防衛戦に臨む。

戦績は、佐々木が１９勝（１７ＫＯ）２敗１分け、ナァツが９勝（４ＫＯ）４敗２分け。