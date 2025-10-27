２７日の東京株式市場はリスク選好の流れが加速し、日経平均株価は１２００円あまりの急騰を演じた。直近２営業日合計では１８００円以上の上昇を示し、未踏の５万円大台乗せを果たし、大幅に最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２１２円６７銭高の５万５１２円３２銭と続急騰。プライム市場の売買高概算は１９億２７４７万株、売買代金概算は６兆１１３０億円。値上がり銘柄数は１４１８、対して値下がり銘柄数は１６６、変わらずは３０銘柄だった。



きょうの東京市場は強気一辺倒の地合いで、朝方取引開始後すぐに５万円大台乗せを達成。その後も波状的な買いが続き、後場後半になると先物買いを絡める形でほぼ一貫して水準を切り上げる展開となった。前週末の米国株市場では、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がコンセンサスを下回る内容だったことでＦＲＢによる利下げ期待が高まり、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数、Ｓ＆Ｐ５００指数が揃って史上最高値を更新。外国為替市場でも一時１ドル＝１５３円台での推移と円安が進んだことも東京市場に追い風となった。トランプ米大統領の来日で、あすには高市早苗首相との日米首脳会談を控えており、これを前に政策期待の買いが全体指数を押し上げた格好だ。ＡＩ・半導体関連株を買い戻す動きが顕著で、投資家のセンチメントを強気に傾ける背景となっている。値上がり銘柄数は１４００を超え、全体の８８％を占めるなど旺盛な物色意欲を裏付けている。



個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞が群を抜く売買代金をこなし大幅高、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞の上げ足の強さも際立った。アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞が大幅高。川崎重工業＜7012＞も値を飛ばした。ＪＸ金属＜5016＞も物色人気。第一稀元素化学工業＜4082＞が値上がり率トップに買われ、アステリア＜3853＞も急騰。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞、東京計器＜7721＞、東洋エンジニアリング＜6330＞も大幅高を演じた。



半面、信越化学工業＜4063＞、リクルートホールディングス＜6098＞が冴えず、中外製薬＜4519＞も値を下げた。安川電機＜6506＞も売りに押された。霞ヶ関キャピタル＜3498＞がストップ安に売り込まれ、大同メタル工業＜7245＞、ＫＯＡ＜6999＞も大きく値を下げた。シマノ＜7309＞、良品計画＜7453＞、マクニカホールディングス＜3132＞なども安い。



