【東京国際映画祭】北川景子、女神風ドレスで圧巻オーラ サービス精神旺盛にファンへ神対応
俳優の北川景子が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【動画】北川景子、女神風ドレスで圧巻オーラ！森田望智からの止まらない褒め言葉に感謝
ガラ・セレクション部門に出品された映画『ナイトフラワー』に出演する北川は、森田望智、内田英治監督とともにステージに登壇。北川は、ゴールドのような色彩の女神風ドレスで圧巻オーラを放ち、存在感を発揮。レッドカーペットでは、ファンサービス旺盛にサインを求めるファンの名前を繰り返して呼ぶなど、神対応を見せていた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
【動画】北川景子、女神風ドレスで圧巻オーラ！森田望智からの止まらない褒め言葉に感謝
ガラ・セレクション部門に出品された映画『ナイトフラワー』に出演する北川は、森田望智、内田英治監督とともにステージに登壇。北川は、ゴールドのような色彩の女神風ドレスで圧巻オーラを放ち、存在感を発揮。レッドカーペットでは、ファンサービス旺盛にサインを求めるファンの名前を繰り返して呼ぶなど、神対応を見せていた。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。