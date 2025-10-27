＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場

特別上映のドキュメンタリー映画「GENERATIONS:The Documentary」（松永大司監督）に出演した、GENERATIONS白濱亜嵐（32）片寄涼太（31）数原龍友（32）小森隼（30）佐野玲於（29）中務裕太（32）が、レッドカーペットを沸かせた。白濱は「グループでレッドカーペットは初めて。グループのドキュメンタリーで、こういう経験ができるのがうれしい」と喜んだ。

「GENERATIONS:The Documentary」は、コロナ禍によるツアー中止やメンバーの退所等により突如、大きく揺らいだGENERATIONSの12年の活動を経て、初めて語られる真実に松永大司監督（51）が迫った。グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー作品。

白濱は「駆け上がっていくまでを描くことが多いと思うんですけど、グループの形が変わったところから描いた。葛藤だったり、華やかなところではないのが魅力」と作品を評した。「これは出していいのか？ という、メンバーの赤裸々な部分、葛藤もあった。集まって話し合って、この作品を出すと決めた決意表明含め、感じ取ってもらえると思う。まずは活動させていただけるのはファンのおかげ。ファンの思いが大事」と語った。

片寄も「（グループの）今後も見てもらえたら」と呼びかけた。