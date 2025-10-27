『鬼滅の刃』に続き、今度は『チェンソーマン』がハリウッドを制した。

10月24日～26日の北米映画週末ランキングは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が初登場No.1を獲得。北米3003館で週末興行収入1725万ドルと、予想を大幅に上回るオープニング成績を記録した。話題作を含む複数の新作映画が劇場公開を迎えるなか、日本製アニメへの熱い視線を改めて感じさせる結果だ。

本作は藤本タツキによる同名コミックの人気エピソードを、2022年製作のテレビアニメ版の続編としてアニメーション映画化したもの。日本のアニメ映画としては、9月に北米公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下『「鬼滅の刃」無限城編』）の初登場No.1（初動興収7061万ドル）に続く快挙となった。

北米配給は『「鬼滅の刃」無限城編』と同じく、ソニー・ピクチャーズ傘下のクランチロール。海外最大のアニメーション配信サービス「Crunchyroll」を保有し、日本のアニメ映画を多数公開してきたノウハウが今回も活きた結果だ。

公開館数は3003館なので、『「鬼滅の刃」無限城編』の3315館とほぼ同等。やはりハリウッドのスタジオ映画と変わらないスケールで勝負を仕掛けたクランチロールは、プラットフォーム上でテレビ版の総集編を配信したほか、各所でテレビシリーズの視聴を促し、サイトのみならず動画・ポッドキャストでも映画版の広告を展開した。

また、あらかじめ存在するファンベースに対してはアニメ・エキスポやニューヨーク・コミコンでのブース展開やパネルイベントなどで需要に応えつつ話題を生み出し、アニメ系インフルエンサーとタッグを組んだ上映会も開催。映画館では『「鬼滅の刃」無限城編』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』『トロン：アレス』などで予告編を上映していた。

今回の初登場No.1はこうした戦略が功を奏したとみられるが、やはり注目すべきは『「鬼滅の刃」無限城編』と同じく、少し前のスーパーヒーロー映画とよく似た興行傾向を示していることだ。観客の男女比は男性75%・女性25%で、年代別では全体の半分以上が25歳未満。『「鬼滅の刃」無限城編』は公開2週目に大幅に落ち込んだが、『チェンソーマン レゼ篇』はどうか。

期待すべきは口コミ効果で、Rotten Tomatoesでは批評家スコア96%、観客スコア99%という高評価を獲得。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」評価となった。日本では公開から38日間で興行収入71億円を突破したが、アメリカでの推移にも注目したい。

前週初登場の『ブラックフォン 2』は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』にNo.1の座を奪われたが、週末3日間で1300万ドル、前週比マイナス52.4%とかなり好調。第3位に初登場した恋愛映画『Regretting You（原題）』を接戦で破り、第2位に落ち着く見込みだ（これは速報値のデータによるもので、最終的な結果は追って発表される）。

北米興収は4905万ドル、世界興収は8042万ドル。製作費3000万ドルの回収はほぼ確実で、ユニバーサル＆ブラムハウスにとっては喜ばしい結果と言えそうだ。日本公開は11月21日。

第3位『Regretting You』は『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024年）の原作者コリーン・フーヴァーの小説を映画化したもので、アリソン・ウィリアムズ、マッケナ・グレイス、デイヴ・フランコ、スコット・イーストウッドらが出演。観客の80%以上が女性、およそ75%が35歳未満だった。Rotten Tomatoesでは批評家スコア30%に対し、観客スコアは87%と好評。CinemaScoreは「B」評価だ。日本公開は未定。

やや驚きは、ブルース・スプリングスティーンの伝記映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』が第4位の発進となったこと。北米3460館で週末興収910万ドル、世界興収は1610万ドルと両方とも予想を下回った。ディズニー／20世紀スタジオは北米1000～1200万ドル、世界興収2000万ドルの発進を期待していたという。

ジェレミー・アレン・ホワイト主演、スコット・クーパー監督による本作は、1980年代前半、ブルース・スプリングスティーンが大ヒット作を送り出す以前の若き日々を描く物語。ティモシー・シャラメ主演によるボブ・ディラン映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（2024年）にコンセプトは似ているが、近年の音楽伝記映画ではかなり渋いアプローチとなった。観客の60%以上が45歳以上と年齢層は高めだ。

気にかかるのは、Rotten Tomatoesでは批評家61%・観客84%、またCinemaScoreでは「B+」評価と、口コミで火がつくには反応がやや渋いこと。ディズニーは観客動員数が堅調であるとして、ロングスパンの興行に期待しているとも報じられている。製作費は5500万ドル。日本公開は11月14日。

そのほか今週は、北米で話題のホラー映画『シェルビー・オークス』が第7位に初登場。映画系YouTuberクリス・スタックマンの長編監督デビュー作で、クラウドファンディングでホラー映画史上最高の140万ドルを調達した一作だ。週末3日間の興行収入は240万ドルで、製作費とほぼ同等の金額を稼ぎ出したといわれている。

オハイオ州にある廃墟の町シェルビー・オークスで、ホラー系人気YouTuberが失踪。12年後、その姉が事件の真相を探るが……。Rotten Tomatoesでは批評家59%・観客59%、CinemaScoreでは「C+」評価と、これぞホラージャンル！というべき賛否両論ぶり。それだけ攻めた内容であることにも期待したい。日本公開は12月12日。

トップ10圏外には、エマ・ストーン主演＆ヨルゴス・ランティモス監督の最新作『Bugonia（原題）』が第13位に初登場。わずか17館で週末興収69万ドル、すなわち1館あたり4万ドルという驚きのアベレージ成績を記録した。次の週末には全米で拡大公開される。

10月の北米映画市場はやや低調で、市場全体の週末興収も『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2024年）があった前年比マイナス22%となった。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が市場を支えたような形だ。年間累計興収は前年比プラス4%。『ウィキッド』『アバター』『ズートピア』と人気シリーズの続編が続くホリデーシーズンで、どこまで数字を伸ばせるか。

【北米映画興行ランキング（10月24日～10月26日）】1.劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（初登場）1725万ドル／3003館／累計1725万ドル／1週／ソニー

2.『ブラックフォン2』（↓前週1位）1300万ドル（-52.4%）／3460館（+49館）／累計4905万ドル／2週／ユニバーサル

3.『Regretting You（原題）』（初登場）1285万ドル／3393館／累計1285万ドル／1週／パラマウント

4.『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（初登場）910万ドル／3460館／累計910万ドル／1週／20世紀スタジオ

5.『トロン：アレス』（↓前週2位）490万ドル（-55.9%）／2940館（-1060館）／累計6336万ドル／3週／ディズニー

6.『Good Fortune（原題）』（↓前週3位）310万ドル（-49.7%）／2990館／累計1179万ドル／2週／ライオンズゲート

7.『シェルビー・オークス』（初登場）235万ドル／1830館／累計235万ドル／1週／NEON

8.『ワン・バトル・アフター・アナザー』（↓前週4位）233万ドル（-39.5%）／1473館（-1059館）／累計6578万ドル／4週／ワーナー

9.『Roofman（原題）』（↓前週5位）200万ドル（-46.5%）／2347館（-1023館）／累計1936万ドル／3週／パラマウント

10. 『Truth & Treason（原題）』（↓前週6位）93万ドル（-64.5%）／1701館（-405館）／累計480万ドル／2週／Angel

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年10月27日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

