大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じる。また、大泉演じる主人公・文太の謎多き妻・四季役で宮粼あおい、文太のエスパー仲間役でディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松役で北村匠海、「ノナマーレ」の社長・兆役で岡田将生が出演する。

脚本を手がけるのは、『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）、映画『ラストマイル』（2024年）などの野木亜紀子。テレビ朝日の連続ドラマで脚本を手がけるのは、本作が初となる。

※計測期間：2025年10月21日～10月25日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

