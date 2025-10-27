佐野勇斗と桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第1話のTVer再生数が300万回を突破した。（※）

本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”、2人の奇妙な逃避行が始まる。張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか。はたして何から逃げようとしているのか。

