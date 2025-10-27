TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第1話のTVer再生数が600万回を突破した。（※）

参考：『あんたが』『できても、できなくても』 秋ドラマが突きつける“昭和”からのアップデート

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

主人公・鮎美を夏帆、勝男を竹内涼真が演じているほか、中条あやみ、青木柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花らがキャストに名を連ねている。

※計測期間：2025年10月7日～10月26日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

