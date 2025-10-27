Jリーグで8秒ルール違反が発生!! 甲府GKが藤枝戦で時間超過、その後のCKは失点回避
25日に行われたJ2第34節の藤枝MYFC対ヴァンフォーレ甲府で、Jリーグで初めて8秒ルールの違反があった。
8秒ルールとは、これまでGKが手や腕でボールを保持できる時間を6秒以内としていた制限を8秒に変更した新競技規則。従来よりも厳格に計測し、主審は残り5秒からジェスチャーや声でカウントを示す。違反した場合は相手のCKで再開になる。
8月から新競技規則を適用しているJリーグではこれまで違反がなかったが、甲府GK東ジョンが藤枝戦で違反を取られた。この試合の前半34分、東が相手のクロスをキャッチ。相手からプレッシャーを受けていない状況で手でボールを保持したものの、手放さずに時間が経過していった。8秒のカウントはキャッチした瞬間ではなく「(キャッチして)十分に次のアクションに動かせる」(佐藤隆治JFA審判マネジャー)状態から始まる中、キャッチからおよそ12秒が経過したタイミングで瀬田貴仁主審が笛を吹いて8秒ルールの違反と判定された。
なお8秒ルールの違反だけでは警告対象にならないが、東は藤枝の選手がクイックリスタートをするためにボールを取ろうと向かってきたところでボールを遠くへ蹴ったため、遅延行為によるイエローカードを提示された。その後のCKは甲府が対応し、失点は回避した。試合は1-1の引き分けに終わっている。
