【東京国際映画祭】川口春奈、茶髪＆ブラックジャケットで存在感 レッドカーペットで観客を魅了
俳優の川口春奈が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
TIFFシリーズ部門に出品された映画『スキャンダルイブ』に出演する川口は、柴咲コウとともに登場。川口はブラウンの明るいヘアスタイルにマニッシュな黒のジャケット、ボリューム感のあるチュールスカートを合わせたモードスタイルで登場し観客を魅了した。
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか…。本作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、満島ひかり、鈴木京香、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
