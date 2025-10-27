青木裕子、息子2人と『ナイナイ歌謡祭』を鑑賞 親子3ショットで報告「パパが歌う姿も楽しみにしてはいますが…」
お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。「今年も息子たちとナイナイ歌謡祭へ」と書き出し、息子2人との2ショットを公開した。
【写真】『ナイナイ歌謡祭』を訪れた青木裕子＆息子2人の親子3ショット
25日に横浜アリーナで開催された、岡村隆史と矢部がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」へ訪れたことを報告。
青木は「もちろんパパが歌う姿も楽しみに（1枚目）してはいますが 豪華なアーティストの皆様に親子共々大興奮。2日経っても私の頭の中は大黒摩季メドレーです」とつづり、会場へ向かう息子たちの後ろ姿を披露している。
トリを務めた大黒摩季に興奮した様子を見せた青木は、客席で撮影した息子たちとのほほ笑ましい3ショットも投稿していた。
青木は、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。
【写真】『ナイナイ歌謡祭』を訪れた青木裕子＆息子2人の親子3ショット
25日に横浜アリーナで開催された、岡村隆史と矢部がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」へ訪れたことを報告。
トリを務めた大黒摩季に興奮した様子を見せた青木は、客席で撮影した息子たちとのほほ笑ましい3ショットも投稿していた。
青木は、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。