マクドナルド、“紙ストロー終了”SNSさまざまな声「味変わるよね」「ストローがいらんとは言ってない」
日本マクドナルドは27日、公式サイトを更新。紙ストローを終了とし、11月19日よりコールドドリンク（紙カップ用）のフタを、ストローなしで飲めるフタに順次変更すると発表。SNSではさまざまなコメントが寄せられている。
【比較画像】「マクドナルド」以前のフタ→新しいフタ
バージンプラスチック削減の取り組みの一環。リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）で、全国で展開する。なお子どもの飲食時は、ストロー付きで提供。また「マックシェイク」「マックフィズ」「マックフロート」、フラッペ、スムージーなどはストロー付きで提供する。
この発表にSNSでは「紙ストロー自分も嫌いだから個人的にもうれしい」「あの紙ストローと蓋が引っ掻き合うみたいな音がめっちゃ嫌いやった」「紙ストロー使うと味変わるよね」「紙ストロー、どうにも口当たりが悪くて嫌なんですよね。良かった良かった」「解放されるｗ」などの声が続々。
このほか「ストローくださいって言ったらやっぱり紙ストローなんだろか」「紙ストローが嫌なだけでストローがいらんとは言ってないねん」といった声も寄せられた。
