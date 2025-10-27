ひらパー、“映える”新エリアの全容 「宇宙を旅するアクアリウム」全10ゾーン＆ウーパールーパーのカチューシャなど【詳細】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）の新エリアとなる没入型アクアリウム「プラネットアクア・ポート」が、25日にオープンした。「宇宙を旅するアクアリウム」をテーマに、“映える”全10ゾーンの展示が楽しめる。
【写真】ひらパーの没入型アクアリウム…“映える”フォトが続々 ウーパールーパーのカチューシャも
ZONE1：プラネットアクア・ポート
ようこそプラネットアクア・ポートへ。宇宙への入口として皆さまをお出迎え。水の惑星への旅の始まり。
このゾーンで見られるいきもの例：カエルアンコウ
ZONE2：宇宙アクアリウムツアーズ
これから旅するプラネットアクアには、さまざまな面白い惑星がある。あなたはどの惑星に行きたいですか？
このゾーンで見られるいきもの例：コロソマ
ZONE3：スペースシップ・ラボ
ご搭乗ありがとうございます。こちらは宇宙に生息する新しい生命体「宇宙魚」と人間が仲良くなれる研究をしている宇宙船です。
このゾーンで見られるいきもの例：カクレクマノミ
ZONE4：スペースマーメイド
貝殻や宝石に包まれたフェミニンな惑星にはキュートな容姿に姿を変えた宇宙魚たちが生息している。
このゾーンで見られるいきもの例：ウーパールーパー、カラージェリー
ZONE5：ワープゾーン
プラネットアクアで最も深い深海の星「ディープサブマリン」へと続くトンネル。トンネルをくぐるとワープすることができる。
※いきものの展示はなし
ZONE6：ディープサブマリン
おもしろい生物が潜んでいるこのエリアは、宇宙船で探索することができる探索エリア。
このゾーンで見られるいきもの例：ピラニア、シルバーシロワナ
ZONE7：アンダーウォータースペース ルミナス
蓄光のガラス植物「ウカルクパ」が生い茂る森は、古代遺跡が眠る神秘的な空間。それらを彩る宇宙魚たちが群れを成して泳ぎまわる。
このゾーンで見られるいきもの例：エンゼルフィッシュ
ZONE8：リターン to アース
宇宙から地球への帰還ではマッピングの映像を楽しめる。去り行く惑星と近づく地球の景色を楽しみながらご帰還ください。
※いきものの展示はなし
ZONE9：ギャラクシーギャラリー
星に願いを込めたメッセージカードの展示や記念写真が撮れるフォトスポットエリア。
※いきものの展示はなし
ZONE10：アクアマート
宇宙旅行の思い出に、お土産はいかがですか？ ここでしか買えないオリジナルグッズも販売。
※いきものの展示はなし
■オリジナルグッズ
ひらパーのキャラクターとカエルアンコウのコラボグッズ
ひらパーのキャラクター「ノームのなかまたち」とカエルアンコウをモチーフにした缶バッジ（7種ランダム、各300円）とステッカー（全8種、各420円）。
「プラネットアクア・ポート」がさらに楽しめるグッズ
カエルアンコウやウーパールーパーをモチーフにしたカチューシャや肩乗りぬいぐるみなど、身に着けて楽しめる。各1800円
※販売は11月中に開始予定
