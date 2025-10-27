Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が自身のInstagramを更新。黒髪ショートから赤髪坊主ヘアまで、さまざまなビジュアルを詰め込んだ投稿でファンを魅了している。

【写真】スキズ・ヒョンジンの＆アイエンとの塗り絵ショット／変幻自在のヘアスタイル／色気炸裂ロングヘアヒョンジン（3本）【動画】アイエンとの塗り絵シーン（3:05～）

■スキズ・ヒョンジン変化する髪型＆アイエンとの仲良し塗り絵ショットも

本投稿にヒョンジンは、韓国語で「あれこれ」とコメントを添え、今年のさまざまな時期に撮影された写真を公開。1枚目は、Stray Kidsのアルバム『KARMA』収録曲「BLEEP」（韓国語タイトルは「ピー音処理」）のティザーフォトのオフショット。レースの布をバンダナのように頭に巻き、爪に描かれた「ピー音処理」の文字を見せるように顔の前で手を広げた印象的なカットだ。

5枚目には、窓辺に座る美しい横顔ショット。黒髪のベリーショートに、首元のピンクニットが柔らかさを添えている。6枚目では「ククク」と手書きの文字を添えた爆発ヘアの自撮り、7・8枚目ではその髪を整えクールにポーズを取ったモノクロショットを披露。

9枚目は、『SKZ-TALKER GO! Season 5』 Ep.26に収められていた、アムステルダムのカフェでI.N（アイエン）と塗り絵を楽しむ姿を捉えたショット。手前のヒョンジンの向かいに、黒キャップ姿のアイエンが写っている。最後の2枚では、赤髪坊主に白スーツ姿のセルフィーを公開し、やんちゃな魅力を漂わせた。

多彩な髪型やスタイルに合わせ、自在な表情を見せる今回の投稿。BGMには米津玄師の「IRIS OUT」が設定されている。

「かっこいいの大渋滞」「赤髪×白スーツ最強」「IRIS OUT使ってくれるの熱い」「以前の投稿でKICK BACKも使ってたよね」「ヒョンジンも『チェンソーマン』レゼ篇観たかな？」「アイエンとの塗り絵のテイストの違いも面白い」など、さまざまな反応が寄せられている。

■写真：ヒョンジンの金・緑・赤の坊主ヘア、黒髪ショートなど変化に富んだ最近のヘアスタイル

■写真：黒髪長めスタイルで色気溢れるヒョンジン（Stray Kids）

■動画：『SKZ-TALKER GO! Season 5』 Ep.26 AMSTERDAM ヒョンジンとアイエンの塗り絵シーン（3:05～）