

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





53721.27 ボリンジャー:＋3σ(26週)

53339.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52393.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)

50687.31 ボリンジャー:＋2σ(13週)

50655.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)



50512.32 ★日経平均株価27日終値



49864.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)

49377.16 6日移動平均線

48916.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)

48730.22 均衡表転換線(日足)

48580.44 新値三本足陰転値

48035.60 ボリンジャー:＋1σ(13週)

47453.63 均衡表基準線(日足)

47178.23 25日移動平均線

46192.39 均衡表転換線(週足)

46008.59 ボリンジャー:＋1σ(26週)

45439.84 ボリンジャー:-1σ(25日)

45383.90 13週移動平均線

43909.01 均衡表雲上限(日足)

43701.45 ボリンジャー:-2σ(25日)

43699.22 75日移動平均線

43578.16 均衡表基準線(週足)

42732.19 ボリンジャー:-1σ(13週)

42398.79 均衡表雲下限(日足)

42152.26 26週移動平均線

41963.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

40080.48 ボリンジャー:-2σ(13週)

39925.18 200日移動平均線

38295.92 ボリンジャー:-1σ(26週)

37428.77 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35051.10 均衡表雲上限(週足)

34439.58 ボリンジャー:-2σ(26週)

30583.24 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 80.96(前日74.63)

ST.Slow(9日) 76.80(前日78.67)



ST.Fast(13週) 94.30(前日92.36)

ST.Slow(13週) 93.40(前日93.68)



