　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


53721.27　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
53339.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52393.41　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
50687.31　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
50655.02　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

50512.32　　★日経平均株価27日終値

49864.93　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
49377.16　　6日移動平均線
48916.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
48730.22　　均衡表転換線(日足)
48580.44　　新値三本足陰転値
48035.60　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
47453.63　　均衡表基準線(日足)
47178.23　　25日移動平均線
46192.39　　均衡表転換線(週足)
46008.59　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
45439.84　　ボリンジャー:-1σ(25日)
45383.90　　13週移動平均線
43909.01　　均衡表雲上限(日足)
43701.45　　ボリンジャー:-2σ(25日)
43699.22　　75日移動平均線
43578.16　　均衡表基準線(週足)
42732.19　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42398.79　　均衡表雲下限(日足)
42152.26　　26週移動平均線
41963.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40080.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
39925.18　　200日移動平均線
38295.92　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37428.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35051.10　　均衡表雲上限(週足)
34439.58　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30583.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.96(前日74.63)
ST.Slow(9日)　　76.80(前日78.67)

ST.Fast(13週)　 94.30(前日92.36)
ST.Slow(13週)　 93.40(前日93.68)

［2025年10月27日］

