【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
53721.27 ボリンジャー:＋3σ(26週)
53339.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)
52393.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)
50687.31 ボリンジャー:＋2σ(13週)
50655.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)
50512.32 ★日経平均株価27日終値
49864.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)
49377.16 6日移動平均線
48916.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)
48730.22 均衡表転換線(日足)
48580.44 新値三本足陰転値
48035.60 ボリンジャー:＋1σ(13週)
47453.63 均衡表基準線(日足)
47178.23 25日移動平均線
46192.39 均衡表転換線(週足)
46008.59 ボリンジャー:＋1σ(26週)
45439.84 ボリンジャー:-1σ(25日)
45383.90 13週移動平均線
43909.01 均衡表雲上限(日足)
43701.45 ボリンジャー:-2σ(25日)
43699.22 75日移動平均線
43578.16 均衡表基準線(週足)
42732.19 ボリンジャー:-1σ(13週)
42398.79 均衡表雲下限(日足)
42152.26 26週移動平均線
41963.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
40080.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
39925.18 200日移動平均線
38295.92 ボリンジャー:-1σ(26週)
37428.77 ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35051.10 均衡表雲上限(週足)
34439.58 ボリンジャー:-2σ(26週)
30583.24 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.96(前日74.63)
ST.Slow(9日) 76.80(前日78.67)
ST.Fast(13週) 94.30(前日92.36)
ST.Slow(13週) 93.40(前日93.68)
［2025年10月27日］
株探ニュース