[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1455銘柄・下落1487銘柄（東証終値比）
10月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3028銘柄。東証終値比で上昇は1455銘柄、下落は1487銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが136銘柄、値下がりは85銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1960> サンテック 1349 +302（ +28.8%）
2位 <9733> ナガセ 2384 +364（ +18.0%）
3位 <6961> エンプラス 7650 +940（ +14.0%）
4位 <4820> ＥＭシステム 890 +107（ +13.7%）
5位 <2764> ひらまつ 130 +15（ +13.0%）
6位 <8150> 三信電 3117 +332（ +11.9%）
7位 <9551> メタウォータ 3430 +295（ +9.4%）
8位 <7004> カナデビア 1304.9 +97.9（ +8.1%）
9位 <2432> ディーエヌエ 2750 +155.5（ +6.0%）
10位 <4765> ＳＢＩＧＡＭ 634 +34（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8928> 穴吹興産 1700 -489（ -22.3%）
2位 <4931> 新日本製薬 1800 -463（ -20.5%）
3位 <2060> フィードワン 900 -176（ -16.4%）
4位 <3593> ホギメデ 5151 -359（ -6.5%）
5位 <6347> プラコー 361.9 -13.1（ -3.5%）
6位 <2459> アウン 313.3 -10.7（ -3.3%）
7位 <6230> ＳＡＮＥＩ 2082 -66（ -3.1%）
8位 <7615> 京都友禅ＨＤ 176 -5（ -2.8%）
9位 <4563> アンジェス 80 -2（ -2.4%）
10位 <6723> ルネサス 1850 -40.0（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1304.9 +97.9（ +8.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2750 +155.5（ +6.0%）
3位 <9107> 川崎汽 2220 +21.0（ +1.0%）
4位 <8801> 三井不 1640 +13.0（ +0.8%）
5位 <2801> キッコマン 1270 +10.0（ +0.8%）
6位 <4568> 第一三共 4020 +21（ +0.5%）
7位 <7453> 良品計画 3043.9 +15.9（ +0.5%）
8位 <5233> 太平洋セメ 4425.1 +23.1（ +0.5%）
9位 <4021> 日産化 5423.8 +27.8（ +0.5%）
10位 <6976> 太陽誘電 4146.1 +21.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 1850 -40.0（ -2.1%）
2位 <4042> 東ソー 2296.5 -47.5（ -2.0%）
3位 <7751> キヤノン 4560 -92（ -2.0%）
4位 <6988> 日東電 4000 -68（ -1.7%）
5位 <9104> 商船三井 4500 -54（ -1.2%）
6位 <4902> コニカミノル 558 -3.8（ -0.7%）
7位 <6963> ローム 2405.6 -11.9（ -0.5%）
8位 <5631> 日製鋼 10326 -49（ -0.5%）
9位 <6501> 日立 4719 -19（ -0.4%）
10位 <4502> 武田 4356.1 -12.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
