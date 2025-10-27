　10月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3028銘柄。東証終値比で上昇は1455銘柄、下落は1487銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが136銘柄、値下がりは85銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1960>　サンテック　　　　 1349　 +302（ +28.8%）
2位 <9733>　ナガセ　　　　　　 2384　 +364（ +18.0%）
3位 <6961>　エンプラス　　　　 7650　 +940（ +14.0%）
4位 <4820>　ＥＭシステム　　　　890　 +107（ +13.7%）
5位 <2764>　ひらまつ　　　　　　130　　+15（ +13.0%）
6位 <8150>　三信電　　　　　　 3117　 +332（ +11.9%）
7位 <9551>　メタウォータ　　　 3430　 +295（　+9.4%）
8位 <7004>　カナデビア　　　 1304.9　+97.9（　+8.1%）
9位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2750 +155.5（　+6.0%）
10位 <4765>　ＳＢＩＧＡＭ　　　　634　　+34（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8928>　穴吹興産　　　　　 1700　 -489（ -22.3%）
2位 <4931>　新日本製薬　　　　 1800　 -463（ -20.5%）
3位 <2060>　フィードワン　　　　900　 -176（ -16.4%）
4位 <3593>　ホギメデ　　　　　 5151　 -359（　-6.5%）
5位 <6347>　プラコー　　　　　361.9　-13.1（　-3.5%）
6位 <2459>　アウン　　　　　　313.3　-10.7（　-3.3%）
7位 <6230>　ＳＡＮＥＩ　　　　 2082　　-66（　-3.1%）
8位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　176　　 -5（　-2.8%）
9位 <4563>　アンジェス　　　　　 80　　 -2（　-2.4%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 1850　-40.0（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　 1304.9　+97.9（　+8.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2750 +155.5（　+6.0%）
3位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2220　+21.0（　+1.0%）
4位 <8801>　三井不　　　　　　 1640　+13.0（　+0.8%）
5位 <2801>　キッコマン　　　　 1270　+10.0（　+0.8%）
6位 <4568>　第一三共　　　　　 4020　　+21（　+0.5%）
7位 <7453>　良品計画　　　　 3043.9　+15.9（　+0.5%）
8位 <5233>　太平洋セメ　　　 4425.1　+23.1（　+0.5%）
9位 <4021>　日産化　　　　　 5423.8　+27.8（　+0.5%）
10位 <6976>　太陽誘電　　　　 4146.1　+21.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　　 1850　-40.0（　-2.1%）
2位 <4042>　東ソー　　　　　 2296.5　-47.5（　-2.0%）
3位 <7751>　キヤノン　　　　　 4560　　-92（　-2.0%）
4位 <6988>　日東電　　　　　　 4000　　-68（　-1.7%）
5位 <9104>　商船三井　　　　　 4500　　-54（　-1.2%）
6位 <4902>　コニカミノル　　　　558　 -3.8（　-0.7%）
7位 <6963>　ローム　　　　　 2405.6　-11.9（　-0.5%）
8位 <5631>　日製鋼　　　　　　10326　　-49（　-0.5%）
9位 <6501>　日立　　　　　　　 4719　　-19（　-0.4%）
10位 <4502>　武田　　　　　　 4356.1　-12.9（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース