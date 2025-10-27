新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服モチーフのジャケットで個性的に登場！＜第38回東京国際映画祭＞
新しい学校のリーダーズのSUZUKAが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】個性的なジャケットが目を引くSUZUKA
SUZUKAが出演するのはアニメーション映画『迷宮のしおり』。「マクロス」シリーズを手掛けた世界的クリエイター・河森正治監督の初のオリジナル劇場長編アニメとなる。
普通の女子高生・栞は、ある日突然スマホが割れ、無人の異世界に閉じ込められる。その一方、現実世界ではもうひとりの自分“SHIORI“が現れ、本物の”栞”になり替わろうとする。自分の存在を守るため、喋る謎のウサギスタンプとともに奇妙なスマホの中の迷宮から抜け出そうとする、異世界青春ファンタジー。
この日のSUZUKAは、ドレッシーなダブルのジャケットに黒のパンツ、黒のブーツを合わせたモードな姿。ジャケットはよく見ると、彼女のグループを象徴するセーラー服の要素を取り入れた個性的なスタイリングで、観客の目を引いた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
