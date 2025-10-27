吉永小百合は美しい着物姿＆のんはタイトな大胆ドレスで登場＜第38回東京国際映画祭＞
俳優の吉永小百合、のんが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】のん、美背中もちらり 吉永小百合と美しく登場
2人が出演するのは、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』。本作は女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子氏の半生を、壮大なスケールと圧倒的な感動で描くヒューマンドラマ。
吉永は、藤色と紫色が魅力的な着物に、田部井の写真と青空がプリントされた帯を締め登場。のんは少し赤みがかったブラウンを基調とした、デコルテが大胆に開かれたタイトなドレスに身を包んでいた。
壇上で吉永は「みなさまこんにちは、33年ぶりにTIFFに参加させていただきます。オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』で参加させていただきました。どうぞよろしくお願いします」と一言あいさつした。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
