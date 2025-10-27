ニューヨークに「社会主義者」「イスラム教徒」の市長は誕生するか　全米が見つめる“マムダニ現象”の行方

トランプ大統領も「マムダニ氏勝利」に言及

全米最大の都市ニューヨークで、いまかつてない政治的熱気が広がっている。

11月4日（現地時間）に行われる市長選挙で、社会主義者を名乗る民主党のゾーラン・マムダニ候補（33）が支持を伸ばし、各種世論調査で他候補を大きく引き離しているからだ。

元ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモ氏は2位に甘んじ、共和党のカーティス・スリワ氏は遠く3位。

さらに注目を集めたのは、トランプ大統領が側近に「マムダニはもう負かすことはできない」と語り、自身の対立党の候補者の勝利を“予言”したとも報じられたことである。

大統領は9月、「マムダニが市長になれば連邦資金を止める」と発言したが、その後ホワイトハウスは選挙を待たずして180億ドル（約2兆7000億円）のインフラ予算を凍結した。

マムダニ氏人気の“背景”

そのマムダニ氏はアフリカのウガンダ生まれ、インド系の両親とともに幼少期にニューヨークへ移住した移民二世でイスラム教徒である。現在はクイーンズ地区選出のニューヨーク州議会議員で、民主的社会主義者（DSA）の一員を名乗り、「現実的な社会主義」を掲げる。

選挙公約は家賃の凍結や幼児教育の無償化、市営スーパーの設置、バスの無料化といった都市生活者の切実な不満に応える内容だ。

資金源として法人税率の引き上げや高所得者課税を提案するが、従来の急進派のように「資本主義を否定」するのではなく、「公平な分担」を訴える姿勢が目立つ。

かつて「警察予算の削減」を叫んだが、最近は謝罪のうえで「安全な街づくりのために警察と協力する」と語り、現実的な方向転換も見せている。

マムダニ人気の背景には三つの要素がある。

第一に、若者を中心とした草の根の組織力だ。ブルッキングス研究所によれば、彼の陣営はわずか数か月で3万人を超えるボランティアを動員し、投票登録者を急増させた。

第二に、生活費と住宅費の高騰という「実感のある危機」を正面から取り上げたことがある。支持者たちが街角で唱える「家賃を凍結せよ」というスローガンは、政治的信条よりも生存感覚に根ざしている。

第三に、時代の空気だ。CNNの世論調査によれば、民主党支持層の66％が「社会主義に好意的」と答え、資本主義を肯定的に見る人は42％にとどまった。冷戦期のように「社会主義＝悪」という図式は、いまの米国では通用しない。

「もしNYで成功できるなら」

ニューヨーク市長選が全米の注目を集めるのは、単に経済規模の大きさゆえではない。ニューヨークは常に米国政治のあり方を映す鏡であり、ルーズベルト、ラガーディア、ジュリアーニ、ブルームバーグら歴代市長の時代を通じて、その政策が国の進路を先取りしてきた。

その意味で今回の選挙が注目されるのは、マムダニが勝てば米国史上初の「社会主義者の大都市市長」となる点だ。もし彼が財政を崩さずに成果を上げれば、社会主義という言葉の印象を一変させ、民主党の政策議論を根底から塗り替える可能性がある。逆に失敗すれば、「家賃凍結」や「市営スーパー」といった政策は「非現実的な夢想」として退けられ、左派の実験は後退するだろう。

こうした流れの先にあるのは、民主党が「中道政党」か「社会運動型の組織」かという路線対立の決着である。

党内ではチャック・シューマー上院院内総務ら穏健派が警戒を強め、アレキサンドリア・オカシオ＝コルテス下院議員ら進歩派は「次の世代の旗手」として熱烈に支持している。ニューヨークという舞台を通じて、民主党の魂の争奪戦が始まっていると言って良い。

一方で、トランプ陣営にとっても、この選挙は無縁ではない。

右派ポピュリズムの旗手であるトランプ大統領が、左派ポピュリズムの象徴となったマムダニ氏に対抗心を抱いていることは、大統領が180億ドルの連邦資金を凍結した異例の行政命令が示している。

だが理想だけでは街は動かない。ニューヨークの財政は慢性的な赤字を抱え、地下鉄の治安回復や住宅問題、観光業の回復など現実の課題が山積している。もし舵を誤れば、進歩派の希望は一転して「絵空事」に変わるだろう。

マムダニ氏は米国生まれではないため、将来大統領選挙に出馬する資格はないが、既存政治に風穴を開け、若い世代を再び選挙に駆り立てた事実は重い。

彼の挑戦が成功すれば、米国政治は「理念を語り、現実と折り合う」新しい成熟の段階に入るのかもしれない。

フランク・シナトラのヒット曲「ニューヨーク・ニューヨーク」の歌詞に「もしニューヨークで成功できるなら、どこでも成功できる（If I can make it there, I’ll make it anywhere）」という一節がある。ニューヨークのマムダニ現象は、やがて全米に波及していくのかーーその行方を米国全土が見つめている。

【執筆：ジャーナリスト 木村太郎】