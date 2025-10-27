サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、タレントの平愛梨がほっこり家族ショットをアップした。

平は２７日に自身のインスタグラムを更新。「雨の日の日曜日 お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？２歳赤ちゃん６：３５起床！！）もう少し寝たい私は「まだ寝るよ」とむりやり足と腕で見守るようにガシッと包み込む スッと再び寝てくれた（素直でいい子ダ）」と日常を報告。「皆んな起きて朝食タイムしてＰＡＰＡ送り出して自由時間！！今日の分の宿題できた人からｉＰａｄオッケーにすると皆んな進んで勉強する」と続け、４人兄弟でソファーに座る姿をアップ。カフェへ行ったことを明かし、「練習終えたＰＡＰＡが迎えに来てくれてみんな嬉しい楽しい日曜日 また明日から１週間始まる」と締めた。

この投稿にフォロワーからは「可愛い 愛梨ちゃんの幸せにほっこり」「なんて可愛らしい４人でしょ！みんなパパママのどちらにも似てるのねー！」「ステキな休日でしたね お子さん４人のショットがすごく可愛い〜」「しっかりとルールを守る子供たちが素晴らしい」「みなさんイケメンすぎて…いい男になるんだろうな」「４人兄弟て本当すごいなあ ４人も育てて本当にすごい 本当に本当に尊い」などの声が寄せられている。

平は２０１７年１月に長友と結婚。１８年２月に長男、１９年８月に次男、２１年４月に三男、２３年５月５日に四男が誕生した。