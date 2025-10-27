超特急・草川拓弥、レッドカーペット登場 スーツ着こなす【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「栄光のバックホーム」（11月28日公開）に出演する超特急の草川拓弥が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】超特急メンバー「東京国際映画祭」レッドカーペットに登場
ベルベット素材のスーツを着こなして登場した草川。レッドカーペットに集まった観客に手を振りながら会場を闊歩した。
横田慎太郎。2013年のドラフト会議で阪神タイガースに2位指名され、背番号24を背負う若きホープとして将来を期待されるも、21歳で脳腫瘍を発症。引退を余儀なくされた彼が最後の試合で魅せた“ラストプレー”は、野球ファンのみならず、多くの人々の心に深く刻み込まれた。その一球に込められたドラマを描いた横田選手の自著「奇跡のバックホーム」と、彼が 2023 年に 28歳でその生涯を閉じるまで、家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション「栄光のバックホーム」が、『栄光のバックホーム』として映画化される。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー「東京国際映画祭」レッドカーペットに登場
◆草川拓弥、レッドカーペット登場
ベルベット素材のスーツを着こなして登場した草川。レッドカーペットに集まった観客に手を振りながら会場を闊歩した。
◆映画「栄光のバックホーム」
横田慎太郎。2013年のドラフト会議で阪神タイガースに2位指名され、背番号24を背負う若きホープとして将来を期待されるも、21歳で脳腫瘍を発症。引退を余儀なくされた彼が最後の試合で魅せた“ラストプレー”は、野球ファンのみならず、多くの人々の心に深く刻み込まれた。その一球に込められたドラマを描いた横田選手の自著「奇跡のバックホーム」と、彼が 2023 年に 28歳でその生涯を閉じるまで、家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション「栄光のバックホーム」が、『栄光のバックホーム』として映画化される。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】