俳優・風間俊介（４２）が１７日、東京・墨田区の曳舟文化センターで行われたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合、日曜午後８時ほか）の「スペシャルトークイベントｉｎすみだ」に参加、鶴屋喜右衛門役で出演中のドラマ撮影の秘話やクライマックスに向けた今後の見どころなどを語った。

このイベントは、両国国技館に隣接する「東京都江戸東京博物館」（愛称えどはく）の２０２６年春リニューアルオープンを盛り上げる『「まだかなえどはく」プロジェクト』として開催。ＮＨＫ首都圏局と東京都、墨田区などによる共催で、４０００人以上もの応募のなかから抽選で選ばれた５００人で会場はほぼ満員。墨田区出身の風間にとってはいわば地元での“凱旋イベント”になったが、他県から駆け付けたファンも。

司会は杉浦友紀アナウンサー（ＮＨＫ）が務め、浮世絵師の勝川春章役で出演中の俳優・前野朋哉（３９）、東京都江戸東京博物館の学芸員・小山周子さんらも加わり、浮世絵をテーマにしたトークも展開。勝川春朗（のちの葛飾北斎）役で出演するくっきー！（４９）も映像でゲストとして登場し、会場を盛り上げた。

このトークイベントは１１月３０日（日）午後１時５分からのＮＨＫ総合「首都圏いちオシ！」で放送（予定）される。