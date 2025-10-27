森高千里、ミニスカ＆ロングブーツで圧巻の美脚「衝撃」「時が止まってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】歌手の森高千里が26日、自身のInstagramを更新。鳥取県米子市でのコンサートツアーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】56歳歌姫「時が止まってる」衝撃のミニスカ姿
森高は「2025 森高千里コンサートツアー『あなたも私もファイト！！』 10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」とコンサートの開催を報告。全身にグリッターが施された紺色のミニ丈のワンピースや、キラキラしたミニ丈のスカートなどの衣装に黒のロングブーツを合わせ、美しい脚を披露している。また「今日は足を伸ばして水木しげるロードに行ってきました！妖怪たちと戯れてきましたよ」と綴り、米子観光を楽しんだ様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「衝撃」「時が止まってる」「変わらず可愛い」「もちろん美脚」「スタイル維持方法知りたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【写真】56歳歌姫「時が止まってる」衝撃のミニスカ姿
◆森高千里、膝上ミニスカ姿でステージに立つ
◆森高千里の投稿に反響
