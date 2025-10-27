近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆娘3人との家族5ショット公開「幸せ溢れてる」「仲良しファミリー」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】モデルの近藤千尋が10月26日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と娘3人との家族ショットを公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「幸せ溢れてる」紺コーデの家族5ショット
近藤は、10月31日に次女が6歳の誕生日を迎えることを報告。当日は「まったりお家でお誕生日なので少し早めのディナーへ」と次女の誕生日を祝福するディナーに出かけた際、6本のキャンドルが立てられたケーキを前に笑顔を見せる家族写真を披露した。「素敵な小学生になろうね」と次女へのメッセージもつづっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族写真」「仲良しファミリー」「幸せ溢れてる」「みんな可愛い」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
