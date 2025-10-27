『RIZIN』萩原京平、“ゴツすぎる愛車”に反響「アメ車ってのが萩原っぽい」「かっこよすぎだろ」
総合格闘家の萩原京平が、27日まで更新された「RIZIN FIGHTING FEDERATION」のYouTube公式チャンネルに出演。公開された映像に映った萩原の愛車に反響が集まっている。
【動画】「かっこよすぎだろ」…萩原京平のゴツすぎる“愛車”の全貌
萩原は、11月3日開催の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（GLION ARENA KOBE）のメインカードで、因縁の秋元強真と対戦。その試合を前に「【密着】Preparation｜萩原京平 / Kyohei Hagiwara 2」と題された動画で、萩原のトレーニングなどに密着した。
トレーニングをしながら、さまざまなことを語っていた萩原は「駐車場で着替える」といい、愛車へ。やはり「シャワーを浴びに帰ろう」いい、左ハンドルの黒のキャデラック『エスカレード』に乗り込んだ。
この動画と、愛車公開のシーンを切り取ったショート動画には、萩原の“ゴツすぎる”愛車に対し「エスカレード乗ってんのかっこよすぎだろ！！」「エスカレードかっこよすぎる」「アメ車ってのが萩原っぽいね」「都内でこんなでかい車所有するのばか金かかりそうだな」「エスカレードやん。しぶー！！ほしー！！」などの声が上がっている。
