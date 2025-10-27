¡ÚÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇË§º¬µþ»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤ÈKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊTIFF¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ªË§º¬µþ»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ø·¯¤Î´é¤Çµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëË§º¬¤È¹â¶¶¤Ïºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¹â¶¶¤ÏË§º¬¤Î¼ê¤ò¤È¤Ã¤Æ²ÚÎï¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TIFF¤ÏÀ¤³¦¤«¤é´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡£¤¤ç¤¦27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾å±Ç¡¦½ÐÉÊºîÉÊ¿ô¤Ï184ËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡162¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº°Ñ°÷¤ÎºØÆ£¹©¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤ò¾þ¤ë¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈ±Ê¾®É´¹ç¤ä¤Î¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢GENERATIONS¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤Ê¤É270¿Í¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
